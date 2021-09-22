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МИД рассказал подробности встречи спецпосланника России с талибами* в Кабуле

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России рассказало подробности встречи спецпредставителя президента РФ Замира Кабулова, спецпредставителя МИД Китая Юэ Сяоюна и спецпредставителя премьер-министра Пакистана М. Саддика с талибскими властями в Кабуле. Об этом сообщается на странице МИД РФ.

Отмечается, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане, акцент был сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях развития дружественных отношений афганского государства с другими странами, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком, говорится в сообщении МИД.

«Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что спецпредставители также провели встречу с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Накануне сообщалось, что назначенный «Талибаном» (организация запрещена в России) афганский премьер-министр Мохаммад Хасан Ахунд встретился в Кабуле со спецпосланниками России, Китая и Пакистана.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. Талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.

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События в Афганистане
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