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Зеленский поблагодарил Эрдогана за его слова об «аннексии» Крыма

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за слова об «аннексии» Крыма, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил «стратегический характер» украинско-турецких отношений, подчеркнув важность «наращивания темпов двустороннего сотрудничества» в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку «Крымской платформы».

Президент Турции заявил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Турция не признает Крым в составе России.

Также в Министерстве иностранных дел Турции выступили с сообщением, что Анкара не намерена признавать выборы в Государственную думу в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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