В Крыму отреагировали на заявление президента Турции Эрдогана об «аннексии» полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что утверждение президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» полуострова Россией является недружественным выпадом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, подобные заявления не останутся без последствий для турецкой стороны.

«Недружественны выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», — подчеркнул Гемпель.

Также глава комитета уверен, что Турция «наступает на одни и те же грабли» по вопросам, связанным с территориальной принадлежностью Крыма.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе России.

Также в Министерстве иностранных дел Турции выступили с сообщением, что Анкара не намерена признавать выборы в Государственную думу в Крыму.