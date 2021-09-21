Путин назначил заместителем министра юстиции Вуколова

Президент России Владимир Путин назначил замминистра юстиции страны Всеволода Вуколова. Об этом говорится в указе, размещенном на интернет-портале правовой информации.

До этого Вуколов находился на посту заместителя министра труда.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции России», — следует из документа, представленного на портале ведомства.

Решение о кадровом изменении вступает в силу со дня опубликования, 21 сентября.

Всеволод Вуколов был руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) с 2013 по 2019 год.

В 2020 году Вуколов был освобожден от должности замминистра труда и соцзащиты. В министерстве он занимался вопросами трудового законодательства, а также оплаты труда. Причиной ухода с поста стала просьба Вуколова.