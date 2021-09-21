Байден назвал самого надежного и близкого союзника США

Австралия, как считает президент США Джо Байден, является самым близким союзником для Америки. Об этом сообщает The West Australian.

Глава Белого дома назвал самого надежного союзника Вашингтона в ходе встречи с премьером Австралии Скоттом Моррисоном.

«У США нет более близкого или надежного союзника, чем Австралия. Наши страны стоят плечом к плечу на протяжении очень долгого времени. Мы можем положиться друг на друга, и это очень ободряет», — заявил 46-й американский президент.

Встреча Байдена и премьер-министра Австралии прошла в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как подчеркнул Байден, у Вашингтона и Канберры много общих тем и планов.

Байден уточнил, что их разговор продолжится в пятницу, 24 сентября, на встрече с Японией и Индией.

Ранее Байден заявил, что США не стремятся к новой «холодной войне».