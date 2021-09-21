«Яблоко» отказалось объединяться с «Зелеными» из-за Борисов Вишневских

В партии «Яблоко» не готовы обсуждать идею объединения эко-партий из-за истории с двойниками политика Бориса Вишневского и недопуска Льва Шлосберга до выборов. Так зампред партии Иван Большаков прокомментировал «Газете.Ru» выдвинутую партией «Зеленые» идею создания союза с «Яблоком» и «Зеленой альтернативой».

«Есть два условия [для объединения]. Эти партии станут действительно «зелеными» только когда перестанут поддерживать атомную энергетику и ввоз в Россию иностранных ядерных отходов. Когда они перестанут снимать Льва Шлосберга с выборов, менять фамилию и искусственно отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского. Вот тогда можно будет обсудить объединение или сотрудничество на базе «Яблока» как наиболее сильной и по-настоящему «зеленой» партии», — заявил Большаков.

По задумке сопредседателя «Зеленых» Сергея Шахматова «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» должны «войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе».

В начале августа известный «яблочник» Лев Шлосберг после обращения его конкурента из партии «Зеленые» Андрея Пангаева был исключен из списка зарегистрированных кандидатов в Госдуму.

В июле в одном одномандатном округе с членом «Яблока» Борисом Вишневским выдвинулся его полный тезка из партии «Зеленые». Свое имя он сменил незадолго до выдвижения, а ближе к выборам сменил также и внешность, отрастив бороду как у оригинала.