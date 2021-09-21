В Крыму на отказ Турции признавать выборы ответили пословицей

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане проживут без поучений Турции, отказавшейся признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Константинов подчеркнул, что Крым открыт к сотрудничеству с соседями из Турции.

«Но живем мы не для того, чтобы им понравиться, и совсем не в соответствии с их представлениями о том, как мы должны себя вести. Если Турция хочет равноправного, взаимовыгодного сотрудничества — милости просим в Крым. Если собирается нас поучать — проживем и без нее», — отметил Константинов.

Он добавил, что крымчане выбрали Россию, вернувшись домой, о чем мечтали несколько поколений и продолжат твердо стоять на своей позиции.

Константинов считает, что Турции не следует следовать примеру западных стран, для которых характерна избирательная память и двойные стандарты.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу. Кроме них, выборы не признали в Великобритании, Евросоюзе и США.