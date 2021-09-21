Санитарный QR-код Макрона слили в сеть

Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона появился в сети, сообщает телеканал BFMTV.

В интернет также попала информация о вакцинации президента, а именно дата и тип вакцины, которой он был привит.

По данным телеканала, с вечера 20 сентября любой желающий мог скачать себе QR-код, который был присвоен французскому президенту. В настоящее время код заблокирован и не может быть использован.

С сентября во Франции медицинские работники получили доступ к данным вакцинированных от коронавируса пациентов. Национальная касса страхования на случай болезни, отвечающая за информационную систему вакцинирования, обратилась к национальной ассоциации медиков с требованием привлечь к ответственности виновных в утечке.

Аналогичная история произошла с QR-кодом санитарного пропуска премьер-министра Франции Жана Кастекса. В сети обнаружили фото QR-кода с именем Кастекса. Используя эту фотографию, нескольким людям удалось активировать код, а затем поделиться им в интернете.

Ранее парламент Франции принял закон о санитарных пропусках и обязательной вакцинации медработников. В Париже и других городах страны происходят протестные акции недовольных внедрением «санитарных пропусков» и отстранением невакцинированных сотрудников.