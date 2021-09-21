Турецкий политолог назвал решение Эрдогана не признавать выборы в Крыму «выстрелом себе в ногу»

Признавая выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными, Турция вредит сама себе. Об этом «Газете.Ru» заявил турецкий политолог Керим Хас.

«Это противоречивый шаг Турции в отношении России. Решением о непризнании выборов в Крыму президент Турции стреляет сам себе в ногу. Накануне пресс-секретарь президента России Песков подтвердил, что идет подготовка к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. На переговорах Эрдоган и Владимир Путин будут обсуждать важные темы, начиная от двухсторонних отношений в сфере энергетики. Важная тема сегодня – Идлиб», — сказал Хас.

Политолог считает, что Турция могла воздержаться от подобных заявлений и промолчать, но решила услужить Соединенным Штатам. Хас напомнил заявление Госдепа о том, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства.

«Анкара сейчас стремится улучшить отношения с Вашингтоном. Президент Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и надеется на встречу с Джо Байденом. Главная причина поступка МИД Турции в этом», — считает Хас.

По его мнению, Англия, Великобритания и США используют турецкую позицию по Крыму как один из раздражающих факторов для России.

«Выборы в Госдуму проходили не только в Крыму. И в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье. Их независимость Турция тоже не признает. Но в своем заявлении МИД Турции почему-то не признает выборы именно в Крыму, а о Донбассе речи в заявлении не идет. Это очень противоречиво», — добавил турецкий политолог.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму.

Россия «не приемлет» подобных высказываний турецкой стороны, подтвердил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, РФ открыто об это заявляет коллегам из Турции. Однако Москва рассчитывает на сохранение партнерских отношений с Анкарой.