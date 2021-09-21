Захарова заявила об отсутствии замечаний от международных наблюдателей на выборах в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, заявила, что международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и ЦИК с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму. Трансляция доступна на официальном сайте МИД.

«Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. <...> Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало», — сказала Захарова.

Она добавила, что выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий.

С 17 по 19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму VIII созыва. Кроме того, прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. В ряде регионов проголосовать можно было онлайн.

По результатам обработки 100% протоколов «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов избирателей. Всего в Госдуму прошли восемь партий.