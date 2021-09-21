МИД Британии обсудит с послом России обвинения по делу об отравлении в Солсбери

В правительстве Великобритании заявили, что 21 сентября МИД страны обсудит с российским послом в Лондоне тему предъявления обвинения третьему российскому гражданину по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителя британского премьера Бориса Джонсона.

«Если эти люди (фигуранты дела — прим.) когда-нибудь покинут Россию, то мы сделаем все, что сможем, чтобы добиться их задержания, экстрадиции, так как они должны предстать перед британским судом», — сказал источник.

Ранее стало известно, что британская полиция заочно предъявила обвинения третьему российскому гражданину, Денису Сергееву, по «делу Скрипаля». В Скотленд-Ярде заявили, что мужчина якобы является сотрудником российских спецслужб.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

Позже от того же вещества в Эймсбери пострадали британские подданные Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к произошедшему.