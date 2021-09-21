Советника-посланника посольства России вызвали в МИД Великобритании по делу Скрипалей

Советника-посланника посольства России в Великобритании Ивана Володина вызвали в МИД королевства для обсуждения инцидента в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

«Иван Алексеевич Володин уже отбыл в Форин оффис», — сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему российскому гражданину по делу об отравлении в Солсбери. Денис Сергеев заочно обвинен в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии, а также в нескольких других преступлениях.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

Позже от того же вещества в Эймсбери пострадали британские подданные Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к произошедшему.