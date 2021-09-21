Президент Сальвадора сменил в Twitter статус на «диктатора»

Президент Сальвадора Найиб Букеле в описании своего профиля в Twitter назвал себя «диктатором», пишет издание Newsweek.

«Самый крутой диктатор в мире», — указано в аккаунте Букеле.

Так политик иронично отреагировал на распространившийся ранее в соцсети хештег #BukeleDictador. По словам главы Сальвадора, граждане страны «вышли на улицы, чтобы бороться с диктатурой, которой не существует».

Обновление в профиле главы государства появилось на фоне многотысячных протестов против признания биткоина официальной валютой страны.

Митингующие выходят на улицы города с плакатами «Мы обмануты биткоином» и «Нет биткоину». В знак протеста они жгли шины, запускали фейерверки и уничтожали банкоматы, предназначенные для проведения криптотранзакций.