При попытке переворота в Судане не пострадал ни один россиянин

В посольство России в Хартуме не поступало сообщений о возможных пострадавших россиянах в результате попытки переворота в Судане. Об этом заявил заведующий консульским отделом дипмиссии России в Хартуме Георгий Амбарцумян, передает «РИА Новости».

Однако, несмотря на то, что местные власти держат ситуацию под контролем, Амбарцумян призвал находящихся в Судане россиян быть осторожными.

«Как и до этого, мы рекомендуем в любом случае проявлять бдительность и аккуратность при выходе на улицу в Хартуме. Рекомендации посольства сохраняются, как и до этого. Я имею в виду, вне зависимости от событий», — сказал он.

О том, что сторонники режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира попытались совершить государственный переворот, стало известно утром 21 сентября. По данным правительства страны, всех участников путча уже арестовали.