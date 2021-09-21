На администрацию Байдена подали в суд из-за особых прав труда для трансгендеров

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в суд с иском против администрации Байдена из-за опубликованного в июне руководства, требующего от работодателей обеспечить определенные меры защиты трансгендерным работникам, сообщает The Hill.

В иске в качестве обвиняемых выступают председатель Комиссии по равным возможностям трудоустройства (EEOC) Шарлотта Берроуз и генпрокурор Меррик Гарланд. В документе, как отмечает издание, содержится просьба о декларативном и судебном запрете на исполнение июньских указаний EEOC.

Согласно указаниям комиссии, начальство не может запрещать сотрудникам-трансгендерам одеваться соответственно их гендерной идентичности, а также запрещать им ходить в ванные комнаты, раздевалки и душевые, которые они сами выбирают для посещения. Руководство также не может использовать в отношении них неправильные, с точки зрения сотрудников, местоимения и имена: это будет рассматриваться как преследование.

Генпрокурор Пакстон, комментируя эти требования, отметил, что комиссия «искажает закон» и подвергает риску женщин и детей.

«Мой офис будет бороться с радикальной попыткой социальных перемен. Эти попытки заставить бизнес следовать их [администрации Байдена] убеждениям неприемлемы», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Пентагон снова разрешил трансгендерам служить в армии.