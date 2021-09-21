В Совбезе заявили, что «Большая семерка» утратила актуальность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что политический клуб «Большая семерка» (G7) утратил свою актуальность. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили то, что это собрание — лишь дискуссионный клуб, в котором дискуссии ведутся под строгим контролем Соединенных Штатов.

«Указанный вами формат сегодня утратил свою актуальность. Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения», — подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев назвал завуалированным колониализмом итоги поездки Зеленского в США.