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Президент Туниса заявил, что изменит избирательный закон и назначит премьер-министра

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Zoubeir Souissi/Reuters

Президент Туниса Кайс Сайед пообещал в понедельник, 20 сентября, назначить премьер-министра. Об этом пишет Arab News.

«Премьер-министр будет назначен, но на основании постановлений переходного периода, отвечающих воле народа», — сказал глава государства в телеобращении из города Сиди-Бузид. Как пишет издание, этот город стал «колыбелью беспорядков в Тунисе 2011 года».

Сайед добавил, что он представит новый закон о выборах. 25 июля Саид отправил в отставку правительство, приостановил работу парламента, лишил депутатов неприкосновенности и возложил на себя ответственность за судебное преследование. С тех пор Сайед продлевал эти меры.

Обращаясь из Сиди-Бузиде в понедельник, он повторил, что его действия соответствуют конституции, которая позволяет главе государства принимать «исключительные меры» в случае «неминуемой опасности» для национальной безопасности.

Не называя своих оппонентов, Сайед обвинил «предателей» в «продаже страны». «Это проблема не правительства, а всей системы», — сказал он.

Люди на улицах Туниса скандируют: «Народ хочет распустить парламент».

Сайед пришел к власти в 2019 году на волне общественного возмущения политическими партиями, которые считаются коррумпированными и корыстными.

До этого, в декабре 2010 года, продавец фруктов и овощей Мохамед Буазизи поджег себя, разгневанный постоянным преследованием коррумпированной полиции. Его поступок спровоцировал беспрецедентное восстание, в результате которого погибло около 300 человек и был свергнут в 2011 году президент Зин эль-Абидин Бен Али.

Эти события вошли в так называемую Арабскую весну. Это волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире в начале 2011 года. Первые предпосылки которой были отмечены ещё в 2010 году. Тогда произошли революции в Тунисе, в Египте и в Йемене. В Ливии и Сирии начались гражданские войны. Произошло гражданское восстание в Бахрейне, массовые протесты — в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане.
Менее значимые протесты охватили Кувейт, Ливан, Мавританию, Саудовскую Аравию, Судан, Джибути и Западную Сахару.

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