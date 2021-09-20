Поляки обеспокоены ростом цен на российский газ перед отопительным сезоном

Жители Польши обеспокоены перед отопительным сезоном из-за роста цен на газ. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным автора, цены могут вырасти на сто процентов, что «станет шоком для потребителей». Он подчеркнул, что в этом виновата Россия, которая «даже не пытается его смягчить, увеличив поставки».

Ранее аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа.

В случае отказа от российского газа у Польши могут возникнуть сложности с налаживанием поставок из других стран, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом он отметил, что сама формулировка Варшавы о планах «не продлевать контракт» не исключает, что газ у России все-таки будут закупать.

Пока у Польши есть только приемный СПГ-терминал и «труба» из России, рассказал Юшков. Терминал рассчитан на 5 млрд кубометров газа, и он загружен только на половину мощности, поскольку покупка СПГ обходится дорого.