Новый лагерь для беженцев в Греции сравнили с тюрьмой

Представитель всемирной организации «Врачи без границ» Патрик Виланд сравнил новый лагерь для беженцев с тюрьмой. Сооружение площадью 14 250 кв.м было открыто в Греции на острове Самос, пишет Рolitico.

«Нет никаких сомнений, зачем этот огромный комплекс построили именно в глуши изолированным от остального общества. Он предназначен для изоляции и сдерживания. Поместить людей в лагерь, похожий на тюрьму, хуже тех условий, которые были раньше», — приводит издание слова Виланда.

Издание отмечает, что лагерь обнесен двумя рядами колючей проволоки и отрезан от остальной части острова. Проходы через КПП открыты только с 8 до 20 часов и оборудованы турникетами, металлоискателями и просвечивающими устройствами. Охранники проверяют у входящих не только документы, но и отпечатки пальцев.

Этот объект является первым лагерем для мигрантов в Греции, построенным в рамках программы ЕС по ликвидации палаточных городков, возникших на островах Эгейского моря в 2015 году после массового бегства сирийцев от войны. Стоимость лагеря оценивается в €276 млн. Аналогичные лагеря строятся на островах Лерос, Лесбос, Кос и Хиос.

Каждый лагерь будет разбит на кварталы, оборудован кондиционерами, туалетами, ресторанами, кухнями, столовыми, спортивными, игровыми площадками и Wi-Fi.

«Новый закрытый центр с контролируемым доступом вернет утраченное достоинство людям, ищущим международной защиты, и создаст необходимые условия защиты от незаконных мигрантов, которые должны быть возвращены в свои страны», — заявил на церемонии открытия лагеря министр миграции Греции Нотис Митарачи.

Ранее сообщалось, что власти Греции завершили строительство 40-километровой стены на границе с Турцией, чтобы предотвратить возможное увеличение потока беженцев в Европу после того, как власть в Афганистане захватили талибы (организация запрещена в России)*.

Как заявил министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис, Афины приняли меры, чтобы избежать повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с тяжелым миграционным кризисом.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми», — сказал он.