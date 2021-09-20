В Германии раскритиковали «Зеленых» из-за «Северного потока-2»

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжает активно выступать против газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Одно дело говорить и кукарекать об этом, когда ты в оппозиции, а другое – когда ты находишься в ситуации, когда ты несешь ответственность. Отопить детские сады, отопить школы, дать тепло и электроэнергию предприятиям – это задачи власти, поиск решения которых должен отрезвить даже «Зеленых», в том числе в отношении «Северного потока 2», потому что мы без него, на самом деле, не обойдемся», – сказал он.

Гердт подчеркнул, что хранилища энергоресурсов в Германии заполнены только на 70%, а восстановление промышленности после пандемии и холодная зима могут привести к их дефициту.

Ранее сообщалось, что новое правительство Германии может пересмотреть конкретные договоренности с Россией по «Северному потоку – 2».