В США заявили, что будут делиться технологиями по созданию подлодок только с Австралией

Соединенные Штаты не намерены передавать технологии для создания подводных лодок с созданием подлодок другим странам, кроме Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«У нас нет намерения распространять это на другие страны. Речь об Австралии, и это основано на уникальном наборе обстоятельств, касающихся Австралии», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна разрывает соглашение по подлодкам с французской компанией Naval Group. Париж должен был поставить Канберре 12 ударных подводных лодок, контракт оценивался в $50 млрд. Соглашение было подписано в 2017 году, Планировалось, что Франция построит лодки за 25 лет.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок «ударом в спину».

Решение австралийских властей о разрыве контракта последовало сразу после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде. Помогать в этом Австралии будут США и Великобритания.