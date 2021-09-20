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Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине

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Франция и Германия отказались в проекте итогового документа возможного саммита «нормандской четверки» указывать причины и стороны конфликта в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник в российской делегации на переговорах представителей МИД.

Также страны не указали, что конфликт происходит на территории Украины, добавил он.

«Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию», — сказал он.

Ранее Совбез Украины ввел санкции против участников избирательного процесса в Госдуму в Крыму и Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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