Власти Москвы объяснили задержку объявления итогов онлайн-голосования несколькими пересчетами

Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил задержку объявления результатов онлайн-голосования тем, что голоса были пересчитаны несколько раз, сообщает РБК.

По его словам, результаты были пересчитаны минимум четыре раза, затем они были выгружены к 4:00 мск.

Лысенко отметил, что в Москве функционировало отложенное голосование, что создало «особенности в реализации блокчейна», который реализует «Лаборатория Касперского». Ее эксперты расшифровали данные бюллетеней быстро, однако была необходимость провести «многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек», что и отняло время.

«Качество в данном случае важнее скорости, чтобы быть уверенным, что все правильно посчитано», — отметил Лысенко, указав, что никаких сомнений в итогах дистанционного электронного голосования быть не может.

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму, а также выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. По итогам выборов в Думу проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду» и «Новые люди».