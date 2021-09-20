Вассерман лидирует на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве. Он принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК России.

Согласно данным, после обработки 99,6% бюллетеней занимает первое место в Преображенском округе столицы, набрав 33,68%. На втором месте — кандидат от «КПРФ» Сергей Обухов - 24,15%, на третьем находится кандидат от партии «Яблоко» Алена Попова, у нее 6,92% голосов избирателей.

Ранее Вассерман прокомментировал «Газете.Ru» решение принять участие в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Отвечая на вопрос о причинах выдвижения, публицист напомнил, что является «политиком со стажем в три десятилетия». При этом он высказал опасения относительно своих шансов набрать необходимое количество голосов. По признанию журналиста, он будет строить политическую агитацию на том, что «не только многое знает, но и многое умеет» — и надеется оказаться полезным тем, «кто рискнет за него голосовать».

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.