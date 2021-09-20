Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Трое мигрантов умерли на польско-белорусской границе из-за переохлаждения 12:40
Москалькова выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе 12:37
Обвиняемый в госизмене ученый Голубкин передавал отчеты представителю HEXAFLY-IN 12:33
Для производства iPhone 13 использовали пластиковые бутылки 12:30
Звезда «Голоса» Валерия Астапова родила первенца 12:30
В ГРЧЦ заявили, что «Окулус» не будет фильтровать трафик в сети 12:28
Фетисов связал стрельбу в Пермском университете с бесконтрольным доступом... 12:26
В ФАС предложили пересмотреть правила страхования заемщиков 12:25
Студенты показали фото охранника, погибшего при стрельбе в Перми 12:21
В прокуратуре Варшавы прокомментировали задержание россиянина и экс-главы биржи Wex 12:19

Елизавету II тронула картина 12-летней девочки с синдромом Дауна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wanesska i jej bonusik -Zespol Downa/Facebook

12-летняя художница с синдромом Дауна Ванесса Бонковска из польского города Липки отправила королеве Великобритании II свою картину «Земля», Елизавета ответила на письмо девочки, пишет портал Good News Network.

Ванесса написала королеве, что она инвалид. «Тем не менее, я рисую картины. Я хотела бы передать вам одну из них, Ваше Величество. Она называется «Земля», — написала девочка Елизавете II.

Королева Великобритании написала, что тронута работой девочки, и поблагодарила ее за старания. Ответ от имени Елизаветы II написан ее фрейлиной, леди Элизабет Лиминг. Письмо размещено на странице Ванессы в Facebook, его сопровождает подпись: «Мечты созданы, чтобы сбываться».

Ранее жительница Санкт-Петербурга устроила скандал на детской площадке, где гуляли дети с синдромом Дауна. Она заявила, что «больные дети пугают наших детей» и потребовала, чтобы они покинули площадку. Позже женщина извинилась за свое поведение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стрельба в Пермском университете. Хронология событий
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Выборы в Госдуму. Предварительные итоги
Турчак заявил, что «Единая Россия» может получить 315 мандатов в Госдуме
Без сюрпризов и неожиданностей. Кто побеждает на выборах губернаторов
Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов
В Белоруссии россиянке дали полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Самолет Анталья - Екатеринбург экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки
В Германии не исключили пересмотра договоренностей по «Северному потоку — 2»
Карпин не согласился с мнением Путина по лимиту на легионеров
Новости и материалы
Трое мигрантов умерли на польско-белорусской границе из-за переохлаждения
Москалькова выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Обвиняемый в госизмене ученый Голубкин передавал отчеты представителю HEXAFLY-IN
Для производства iPhone 13 использовали пластиковые бутылки
Звезда «Голоса» Валерия Астапова родила первенца
В ГРЧЦ заявили, что «Окулус» не будет фильтровать трафик в сети
Фетисов связал стрельбу в Пермском университете с бесконтрольным доступом в интернет
В ФАС предложили пересмотреть правила страхования заемщиков
Студенты показали фото охранника, погибшего при стрельбе в Перми
В прокуратуре Варшавы прокомментировали задержание россиянина и экс-главы биржи Wex
Крис Рок заразился коронавирусом после вакцины Johnson & Johnson
Барабанщика Foo Fighters увидели берущим с фанатов деньги за автографы
Матч ЦСКА — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми
Рой пчел убил в Африке 63 пингвина
В Пермском крае отменили занятия в образовательных учреждениях из-за стрельбы в вузе
В России выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусом
После стрельбы в Перми в Башкортостане усилят безопасность учебных заведений
Карпин запретил игрокам сборной России пить пиво
Все новости
Придумал защиту от торпед и предсказал гибель «Титаника»
Как Владимир Костенко создал для СССР военную судостроительную промышленность
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Стрельба в пермском университете, есть жертвы. Онлайн
Стрелявший в пермском вузе оказал сопротивление силовикам при задержании и был ранен
Предвыборное «приземление» IT-гигантов и другие темы недели: что пишут телеграм-каналы
Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Стрелявшего в пермском вузе ликвидировали. Первые кадры
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях