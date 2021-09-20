Елизавету II тронула картина 12-летней девочки с синдромом Дауна

12-летняя художница с синдромом Дауна Ванесса Бонковска из польского города Липки отправила королеве Великобритании II свою картину «Земля», Елизавета ответила на письмо девочки, пишет портал Good News Network.

Ванесса написала королеве, что она инвалид. «Тем не менее, я рисую картины. Я хотела бы передать вам одну из них, Ваше Величество. Она называется «Земля», — написала девочка Елизавете II.

Королева Великобритании написала, что тронута работой девочки, и поблагодарила ее за старания. Ответ от имени Елизаветы II написан ее фрейлиной, леди Элизабет Лиминг. Письмо размещено на странице Ванессы в Facebook, его сопровождает подпись: «Мечты созданы, чтобы сбываться».

Ранее жительница Санкт-Петербурга устроила скандал на детской площадке, где гуляли дети с синдромом Дауна. Она заявила, что «больные дети пугают наших детей» и потребовала, чтобы они покинули площадку. Позже женщина извинилась за свое поведение.