Кадыров побеждает на выборах главы Чечни

Действующий глава Республики Чечня Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Росси (ЦИК).

Отмечается, что кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Иса Хаджимурадов набирает 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%.

Согласно российскому законодательству, для победы кандидату в губернаторы необходимо набрать по меньше мере 50% плюс один голос.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Крыму.

Также стало известно, что действующий врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 86,81% голосов на выборах губернатора региона по результатам обработки 100% протоколов.

Выборы депутатов в Госдуму завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.