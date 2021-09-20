Международный аэропорт Кабула полностью возобновил работу

Международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле официально возобновил работу. Об этом сообщает агентство «Хама Пресс» со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

В агентстве уточнили, что аэропорт начал выполнять рейсы постепенно. Сначала, 4 сентября, из Кабула вылетели первые внутренние рейсы. Затем, 9 сентября, первый самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, а 13 сентября в аэропорту приземлился первый самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс из Исламабада.

Возобновить работу аэропорта удалось благодаря помощи технических специалистов из Катара и Турции. До этого аэродром не мог полноценно работать, так как взлетно-посадочная полоса и терминалы были сильно повреждены из-за теракта 26 августа и большого количества желающих покинуть Афганистан после захвата власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.