В Белоруссии на выборах в Госдуму проголосовали более 11 тыс. россиян

Более 11 тыс. граждан России, проживающих или временно находящихся в Белоруссии, проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Минске Алексея Маскалева.

«Более 11 тыс. российских граждан проголосовали в Белоруссии», — сказал он.

По словам дипломата, проголосовать досрочно в течение двух дней можно было на трех избирательных участках в Минске, Бресте и Островце. В основной день голосования выбрать своего кандидата можно было на восьми участках в столице и других городах республики.

Всего, по информации посольства, на консульском учете в Белоруссии состоят 55 тыс. россиян. Однако, с учетом того, что регистрируются далеко не все, в действительности их может быть около 100 тыс.

Выборы депутатов в Госдуму завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.