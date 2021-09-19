Эксперт объяснила уверенное избрание Дегтярева хабаровским губернатором

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына объяснила причины успешного избрания Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края, согласно данным экзит-пола ФОМ.

«Важно отметить, что электорально регион непростой. В Хабаровском крае понять и реализовать запрос людей особенно сложно в силу специфики Дальнего Востока и сложной политической истории последних лет. Поэтому победить здесь может только человек, который соответствует запросу на губернатора новой волны — эффективного, принимающего быстрые верные решения в диалоге с людьми.

Именно так строилась работа врио с момента назначения. Он смог заручиться поддержкой федерального центра и пролоббировать решение важнейших проблем, в том числе, начал сокращение госдолга, обратил внимание правительства на будущее реки Амур. Привлёк в регион федеральное финансирование, запустил процессы достройки дамб, благоустройство, строительство школ, больниц, детских садов.

За время работы в регионе Михаил Дегтярёв лично объехал все 17 районов, провел десятки рабочих поездок, вошел в курс всех даже самых мелких проблем и приступил к их решению. Ему было важно узнать о состоянии дел от самих жителей края, поэтому коммуникация с ними стала в регионе регулярной и прямой, в том числе через социальные сети.

Предварительные итоги голосования подтверждают, что врио стал именно тем человеком, в котором люди видят силу для развития края и решения проблем, и доверие жителей к власти возвращается», — заявила Кислицына.