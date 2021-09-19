Талибы* с гранатометами прокатились на лодках-лебедях в национальном парке Афганистана

В соцсетях появились фото представителей движения «Талибан (организация запрещена в России)» на озере Банди-Амир в Афганистане, которые катаются с гранатометами на лодках в виде лебедей. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил журналист Джейк Ханрахан.

По данным журналиста, фото были сделаны в национальном парке Банди-Амир, который является одной из главных достопримечательностей в стране. Согласно данным из открытых источников, цепочка из шести бирюзовых озер расположена на высоте около 3000 метров в горах Гиндукуш, в центральной части Афганистана.

Ранее сообщалось, что талибы попрыгали на батуте и покатались на карусели после захвата Кабула.

На распространенном в соцсетях ролике видно, как участники движения прыгают на батуте, катаются на карусели, машинках и тренируются в спортзале. Действие происходит, по данным СМИ, в Кабульском парке аттракционов.

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент республики Ашраф Гани и его ближнее окружение покинули страну. Эвакуация беженцев из страны завершилась 31 августа.