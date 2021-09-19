Байден попросил о переговорах с Макроном на фоне кризиса из-за подлодок

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой США Джо Байденом на фоне дипломатического кризиса, вызванного расторжением договора Австралии с Парижем на подлодки. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Аттал в эфире BFM TV.

«Президент Байден попросил переговорить с президентом Республики. Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом», — заявил он.

Ранее Франция отозвала в Париж для консультации послов из США и Австралии. Сообщалось, что Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-за вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд) в 2016 году. Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.