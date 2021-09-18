Франция не станет отзывать посла из Великобритании

Франция не будет отзывать посла из Великобритании на фоне новой сделки по подводным лодкам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Monde.

Причиной подобного решения министр назвал то, что Париж «хорошо знает оппортунизм Лондона».

«Послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет», — сказал Ле Дриан.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило создание союза AUKUS (Великобритания — США — Австралия), из-за которого Париж потерял контракт с Канберрой на поставку 12 подлодок. В Госдепе США в свою очередь заявили, что понимают позицию Франции в ситуации с альянсом AUKUS и отказом Австралии от приобретения неатомных подлодок Barracuda от французского консорциума Thales/DCNS.

Ранее Ле Дриан заявил, что кризис, который возник в отношениях между Парижем и Вашингтоном из-за сделки по подлодкам, даст о себе знать во время обсуждения будущей стратегии НАТО.