Тихановская рассказала, как бы строились отношения с Россией при смене власти в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в случае смены власти в Белоруссии. Об этом она сообщила на своем официальном сайте.

По ее словам, экономика Беларуси тесно связана с экономикой России, поэтому необходимо выстраивать «честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией».

По ее словам, отношения строились бы на верховенстве права.

«Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Беларуси только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес», — отметила она.

Также партнерство выстраивалось бы на «прозрачности и открытости договоренностей» и соблюдении обязательств, подчеркнула Тихановская.

«Третий принцип – Беларусь станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», — написала политик.

Ранее Тихановская призвала лидера Франции Эммануэля Макрона помочь вывести Белоруссию из кризиса.