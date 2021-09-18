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Глава ЦИК возмутилась поведением депутата от КПРФ на участке в Саратове

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила возмущение поведением кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко, который ранее устроил скандал на избирательном участке в Саратове, сообщает ТАСС.

«Председатель [участковой избирательной] комиссии слегла [после скандала]. Это как называется? Это законодатель?», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что Бондаренко обязан как местный депутат «способствовать тому, чтобы на участке все было нормально».

«Я даже не хочу давать никаких комментариев, все все видят, все понимают», — заключила Памфилова.

В свою очередь глава избиркома Саратовской области Ирина Романова добавила, что в контексте данного инцидента важно организовать психологические тренинги для сотрудников избирательной комиссии.

«Тренинги на стрессоустойчивость дали выстоять нашему председателю [участкового избиркома]», — сказала она.

Ранее сообщалось, что депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, инцидент попал на видео. На записи видно, как Бондаренко на повышенных тонах общается с членом избирательной комиссии, требуя от нее некие документы.

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