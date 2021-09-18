В Крыму назвали комичными санкции Украины из-за проведения выборов на полуострове

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Государственную думу на территории Крыма, который входит в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 17 сентября ввел санкции против участников избирательного процесса в Госдуму в Крыму и Донбассе.

«Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», — сказал Бобков.

По его словам, Киев критикует не только процессы, происходившие на бывших украинских территориях, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая Организацию объединенных наций.

Политик подчеркнул, что выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права, а негодование Украины было предсказуемо.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.