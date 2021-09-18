В Раде прислушались к заявлению Госдепа о «Северном потоке — 2»

Заявление Госдепа о «Северном потоке — 2» является четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом, считает депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн находится с рабочим визитом в Киеве. Накануне Хохштейн заявил, что Украине стоит сосредоточиться не на «Северном потоке — 2», а на модернизации своей энергетики.

«Нам уже четко говорят: забудьте, «Северный поток — 2» – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — заявил Кучеренко на телеканале «Наш».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2».