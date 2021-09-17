На Украине пригрозили потерей шести областей при отказе от минских соглашений

Выход Украины из минского формата переговоров может спровоцировать отделение новых территорий страны. Об этом заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью «Обозревателю».

Он уточнил, что помимо уже отделившихся Луганской и Донецкой народных республик из состава Украины могут выйти еще шесть областей.

«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», — сказал он.

Тука также подчеркнул, что у российского правительства есть «сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины. По его мнению, этот сценарий был временно отложен, хотя работа Кремля в этом направлении продолжается.

Ранее советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что страна снялась с «крючка» минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что это является «прорывным достижением» Киева. Такое отношение украинских властей министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «внешнеполитической шизофренией».