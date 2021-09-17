В Кремле рассказали, как относятся к проекту «Умное голосование»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к тактике проекта «Умное голосование». Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам представителя главы государства, данный проект лишь вредит российским избирателям.

«Относимся плохо, это очередные абсолютно провокационные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что иначе к «Умному голосованию» относиться нельзя.

Ранее партия «Родина» назвала «Умное голосование» инструментом влияния США на выборы в России.

Также МИД подтвердил наличие большого массива данных о вмешательстве США в выборы в РФ.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Отмечалось, что основанием для прекращения использования сайта стало требование со стороны Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).