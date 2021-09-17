Власти Москвы уточнили время ожидания в электронной очереди на голосование

В среднем ожидание в очереди на онлайн-голосовании в Москве занимает 10-15 минут, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что за первые 1,5 часа в столице проголосовали 180 тыс. человек, система работает в штатном режиме. В настоящее время наблюдается электронная очередь пользователей из-за большого количества голосов на единицу времени, отметил Костырко.

Однако, по его словам, в среднем ожидание составляет 10-15 минут.

17 сентября в столичном регионе открылись участки для голосования на выборах в Госдуму. Они будут открыты с 8.00 до 20.00.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму восьмого созыва. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и дистанционно.

В ряде регионов в эти дни проходит голосование по выборам в местные органы власти. В числе первых в 8.00 по местному времени (23.00 мск) открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Голосование на территории России завершится 19 сентября, когда последние участки закроются в Калининградской области — самом западном регионе России.