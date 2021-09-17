Савченко сравнила с капканом ситуацию с ценами на газ на Украине

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала действия украинских властей в ситуации с ростом в Европе цен на газ, выступая в эфире телеканала «Первый независимый».

Она отметила, что Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам. При этом президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать «бить кулачком» и обещать не допускать повышения цен на топливо, а ответственность ляжет на региональные бюджеты, что станет для них испытанием.

«Это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это чувствуют», — сказала Савченко.

В июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О принудительном исполнении решений», корректирующий существующие меры для граждан за неуплату коммунальных услуг.

Ранее на Украине был отменен льготный тариф для населения на первые 100 киловатт электроэнергии. В некоторых регионах начались протестные акции с требованием понизить тарифы. Кабмин Украины ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр ($0,26) на время карантина. Это должно было позволить снизить цены для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что стоимость газа для потребителей Украины не будут расти до мая 2022 года, несмотря на их повышение в Европе, где в последний месяц фиксируют ценовые рекорды. По оценкам экспертов, причины заключаются сокращении поставок СПГ и недостатке газа в хранилищах на фоне предстоящего отопительного сезона.