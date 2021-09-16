Псаки заявила, что Байден не ждет быстрых результатов от диалога с Россией по борьбе с хакерами

Президент США Джо Байден понимает, что от диалога с Россией по борьбе с киберпреступностью не следует ожидать моментальных результатов. Об это в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Консультации продолжаются, идет диалог на дипломатическом уровне. Наши сотрудники, специализирующиеся на вопросах национальной безопасности, работают над этим», — отметила она.

Псаки подчеркнула, Байден изначально не ожидал, что какие-либо перемены на этом направлении «произойдут в одночасье».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начался процесс взаимодействия России и США в вопросе борьбы с киберпреступностью. По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие консультации с американской стороной.

Тема информационной безопасности снова оказалась в центре внимания после того, как 30 мая были совершены кибератаки на компанию JBS USA, части крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. Сообщалось, что компания пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

В конце июля стало известно, что Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью.