В Крыму оценили отказ Франции признавать парламентские выборы в республике

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прискорбно наблюдать за целым рядом государств, среди которых есть Франция, МИД которой делает весьма странные и неадекватные заявления», — заявил Бобков.

Он добавил, что непризнание выборов в республике со стороны Запада ни на что не повлияет.

По словам Бобкова, Россия «не вмешивается в дела других стран, но, к сожалению, европейские государства считают, что имеют право давать оценку процессам, происходящим в РФ».

Накануне в МИД Франции заявили, что их страна не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут в регионе и в целом по России 17-19 сентября.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

В докладе, в частности, говорится о том, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», проводит крупномасштабные военные учения и т.д.