Берлускони не потребуется прохождение судебно-медицинской экспертизы

Экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, который проходит обвиняемым по делу о подкупе свидетелей, не понадобится прохождение судебно-медицинской экспертизы для освидетельствования состояния его здоровья. Об этом сообщает агентство ANSA.

До этого суд назначил судебно-медицинских экспертов для проведения в 45-дневный срок освидетельствования состояния здоровья Берлускони. Политик предоставлял в суд отводы и просил учесть отсутствие на заседаниях по уважительной причине — по состоянию здоровья.

Заседания по так называемому делу «Руби-тер» о фактах подкупа свидетелей в другом процессе по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток не раз переносились.

16 сентября появилась информация, что Берлускони направил в суд письмо, где оценил назначенные ему экспертизы «унизительными для его достоинства».

Адвокаты политика заявляли, что Берлускони согласился на продолжение процесса даже в его отсутствие.

На последнем заседании в начале сентября адвокаты Берлускони сказали, что он страдает сердечной аритмией и ему предписан полный покой. Таким образом было подано ходатайство о переносе сроков заседания.

В начале сентября госпитализация Берлускони оказалась обычным визитом к врачу.