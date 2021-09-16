В ГД назвали доклад Европарламента вмешательством в дела России и попыткой давления

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие парламентом Евросоюза доклада с призывом ужесточения политики в отношении России является попыткой вмешательства во внутренние дела страны и оказания давления на россиян, слова политика приводятся на думском сайте.

«Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан.», — подчеркнул спикер.

По словам Володина, давление на граждан России недопустимо, власти страны, в свою очередь, сделают все для того, чтобы защитить РФ от подобных недружественных действий.

Володин подчеркнул, что на выборах в России будут работать наблюдатели.

«Выборы наши открытые, в отличие от тех же избирательных процессов в США, европейских государств», — отметил спикер Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Елена Панина назвала безответственным демаршем доклад Европарламента о непризнании еще не состоявшихся в России выборов. Она подчеркнула, что на самом Западе подобную логику действий назвали бы «атакой на демократию». В случае же с резолюцией Европарламента, по мнению Паниной, имеет место быть именно такой прецедент.