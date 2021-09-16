Трамп рассказал, как себя вести с русской женой

Бывший президент США Дональд Трамп поговорил с ведущим телеканала Fox News Грегом Гатфелдом о русских женщинах. В ходе интервью журналист пожаловался политику на то, что его жена не хочет вакцинироваться от коронавируса, на что экс-глава США поинтересовался у него, не русская ли она.

«Да. Это просто невозможно переспорить русских», — ответил Трампу Гатфелд.

Экс-президент согласился с выводами журналиста, отметив, что русские люди действительно очень упрямые, но подчеркнул, что они еще и очень умные.

«Мне кажется, я довольно хорошо представляю себе вашу супругу…. Она замечательная! Дайте ей свободу делать то, что она считает нужным», — подчеркнул Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы государства в 2024 году.