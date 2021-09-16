Политолог объяснил, чем грозит Китаю новый альянс США, Британии и Австралии

Австралия может стать серьезным военным партнером для сдерживания Китая благодаря созданию альянса с Великобританией и США, заявил «Газете.Ru» американский политолог, глава «Центра национальных интересов» Дмитрий Саймс, комментируя создание альянса AUKUS.

«Видимо, предполагается какое-то более углубленное военное сотрудничество США, Британии и Австралии, детали которого выяснятся только в будущем. Это направлено не против Франции, которая потеряет возможности продажи подводных лодок. Направлено это в первую очередь не против Москвы, а против Пекина», - заявил Саймс.

По словам Саймса, передача Австралии технологии строительства атомных подлодок США не нарушает договора о нераспространении ядерного оружия, однако цель создания этих подлодок остается неясной.

«Само по себе создание атомных подводных лодок, если речь идет об атомном двигателе, а не ракетах с ядерными боеголовками, не является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Но, с моей точки зрения, это озабоченность на будущее», — пояснил он.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности.

Первой инициативой в рамках нового альянса стал разрыв австралийско-французских соглашений о поставке атомных подлодок. Теперь подводные лодки для Австралии будут производиться при содействии участников альянса.

Во французском МИДе решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок назвали «ударом в спину» и потребовали разъяснений у Вашингтона, который по сути перехватил сделку у Парижа.

В Кремле заявили, что Москва пока изучает информацию о новом альянсе США, Великобритании и Австралии.