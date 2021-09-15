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Пекинский суд закрыл породившее китайское MeToo дело о домогательствах

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AP

Пекинский суд закрыл скандальное дело о домогательствах известного китайского телеведущего Чжу Жуня к своей стажерке Чжоу Сяосюань, пишет The New York Times. По информации издания, соответствующее решение суд принял из-за отсутствия весомых доказательств в отношении телеведущего.

Само дело о домогательствах раскручивается в Китае с 2018 года, когда девушка впервые рассказала о приставаниях со стороны Чжу Жуня во время ее стажировки на телеканале CCTV. Как отмечает NYT, история получила широкую огласку и стала причиной развития движения #MeToo в Китае, что спровоцировало множество женщин на рассказ о собственном опыте перенесенных домогательств.

При этом сам телеведущий прямо отвергал все обвинения со стороны Сяосюань и даже подал против нее встречных иск о клевете, затребовав компенсации морального и репутационного ущерба. Однако девушка отказываться от своих слов не собирается, она уже пообещала обжаловать решение суда по закрытию дела против Жуня.

Ранее сообщалось, что в Китае призвали к запрету рекламы пластических операций.

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