На Украине назвали инициатора скандала с «вагнеровцами»

Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что прошлогодняя спецоперация по «вагнеровцам» является разработанной в США провокацией с участием спецслужб Украины. По его словам, сам концепт «вагнеровцев» дает Вашингтону возможность управлять Киевом и стравливать Украину с Россией и Белоруссией.

«Вагнеровцы» — это долгоиграющая пластинка для Зеленского и Ко. Так сказать, мы видим сегодня вершину айсберга. Отчасти — это сценарий части элиты США на стравливание Украины, России и Беларуси с одной стороны. С другой стороны, «Вагнеровцы» — это элемент внешнего управления, страшилок и конвоя для Ермака и Зеленского. «Сейчас мы покажем вам серию фильма-расследования, а через два месяца еще одну серию, а будете плохо себя вести, мы покажем весь фильм», — отметил Деркач в интервью «Стране.ua».

История с «вагнеровцами» произошла 29 июля 2020 года, когда под Минском задержали более 30 россиян. Белорусские правоохранители идентифицировали задержанных как работников частной военной компании «Вагнер», которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в ходе президентской кампании.

Впоследствии выяснилось, что россияне следовали через Белоруссию транзитом в Турцию, имея при себе все необходимые документы. Их поездка была сорвана белорусскими спецслужбами, предположительно, по наводке украинских коллег. Киев в этой истории требовал от Минска экстрадиции граждан России на свою территорию под предлогом их причастности к «террористической деятельности» на Украине.

Однако передача россиян украинской стороне в итоге так и не состоялась, 14 августа 2020 года Белоруссия отправила всех задержанных в Россию. При этом год спустя ряд западных СМИ, в том числе CNN, назвали ситуацию с «вагнеровцами» спецоперацией спецслужб США и Украины, которая предполагала задержания россиян на украинской территории.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады устроили потасовку в парламенте из-за ситуации с «вагнеровцами».