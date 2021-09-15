Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила об обстреле погранзнака с территории Украины.

«Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

В белорусском погранкомитете заявили, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что обнаружили тайник с оружием в лесу на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений.

В тайнике находилось две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами, пять килограммов взрывчатки, два магазина к АК-74, а также 170 патронов калибров 5,45 мм и 7,62 мм. Изъятое оружие направили на экспертизу.