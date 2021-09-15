Каталония вновь говорит о независимости от Испании

Испания возобновляет диалог с Каталонией по вопросам независимости региона от Мадрида после перерыва в полтора года. Как пишет Politico, испанские власти пытаются сохранить свой контроль над регионом, в то время как критики не исключают нового каталонского кризиса.

По версии издания, правительство премьера Педро Санчеса заигрывает с настроениями в Каталонии, делая такие шаги, как помилование девяти сепаратистов, устроивших в 2017 году референдум о независимости региона — нужно это власти для сохранения большинства в парламенте, чему способствует поддержка каталонских политиков.

Однако в других регионах особой популярности это решение Санчесу не принесло, дав правой оппозиции в лице партии VOX возможность обвинить власти в «капитуляции» по каталонскому направлению. При этом сами переговоры с Каталонией нельзя назвать успешными, поскольку позиции сторон пока слишком далеки друг от друга.

Так, каталонские власти требуют амнистию для всех политиков, выступавших за независимость, а также признания прав региона на самоопределение и референдум. Испанское правительство же отвергает и то, и другое, строя диалог на обещании увеличения финансирования Каталонии.

Ранее сообщалось, что каталонских сепаратистов заподозрили в сотрудничестве с российскими шпионами.